تشييع رجاء الجداوي وسط إجراءات احترازية

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شيعت أمس الأحد جنازة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، بمقابر أسرتها بالبساتين في القاهرة، وسط إجراءات احترازية، بعدما غيبها الموت عن عمر ناهز الثانية والثمانين، عقب صراع استمر أكثر من أربعين يوماً مع مضاعفات فيروس «كورونا».

وأعلن مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمدينة الإسماعيلية، مسقط رأس الفنانة الراحلة، وفاتها في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، بعد نحو عشرة أيام وضعت خلالها الفنانة الكبيرة على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن الجداوي التي خضعت لبروتوكول علاجي مكثف، ونقلت بلازما أحد المتعافين إليها، لم تصمد أمام تمكن الفيروس من جسدها، فتوفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (أمس)، نتيجة توقف عضلة القلب.

ولدت الفنانة رجاء الجداوي بمدينة الإسماعيلية في 6 سبتمبر/ أيلول 1938، وتعهدتها خالتها الفنانة الكبيرة الراحلة تحية كاريوكا برعايتها، حتى أنهت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، قبل أن تعمل في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتحترف عروض الأزياء، بعد حصولها على لقب «ملكة جمال القُطر المصري» في العام 1958.

كانت عروض الأزياء هي بداية طريق رجاء الجداوي إلى عالم الفن، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وظهرت على شاشة السينما المصرية في عام 1958 أمام المطربة الراحلة نجاة في فيلم «غريبة»، وكان آخر مسلسل شاركت في بطولته هو «لعبة النسيان» الذي عرض في رمضان الماضي.