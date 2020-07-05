دفعة جديدة ترفع عدد مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 15300



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل تركيا الدفع بمزيد من المرتزقة من حملة الجنسية السورية إلى ليبيا. وكشف المرصد السوري، الأحد، أنه رصد عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سوريا قادمة من ليبيا، تزامناً مع عملية عكسية توجه خلالها مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية.

وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين زجت بهم أنقرة في الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 15300 مرتزق، عاد منهم نحو 5250 إلى سوريا، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها للتدريب.

يذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 والـ 18 غالبيتهم مما تسمى فرقة «السلطان مراد»، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر، كما أن هناك 400 مرتزق اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوروبا، وقد دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.