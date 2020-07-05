«إماراتي» و«الأمين» يبحثان عن كأس الوثبة في بلجيكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام غداً الاثنين بمضمار وارجيم في بلجيكا الجولة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز ضمن مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجذب السباق البالغ طوله 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، 9 خيول من بلجيكا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة، وينتظر أن يأتي حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويبحث عن لقب الجولة المرشح الأول «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس اوين، وبقيادة ستيفان هيلين، وينحدر من نسل «السعودي» والفرس «هوركيدي».

وينافسه رفيقه في الإسطبل «الأمين» بقيادة ستيفان برو، وينحدر من نسل «نوريسك الموري» والفرس «الجوازاء»، وهناك «زيجي دي أي» ليوهان فريستربين، و«ماي شون» للمارسيا كيسي، و«دجلانو» للمالكة والمدربة السويدية ماريا هاكمان.