جمارك دبي تطلق الإصدار الجديد من ميثاق "سعادة العملاء"

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، في إفتتاحية الإصدار إن السعادة في جمارك دبي ليست شعارا وإنما محور أصيل في استراتيجية الدائرة 2022 وإحدى قيمها إلى جانب قيم الريادة والولاء والإبداع والتمكين، بحسب ما ذكرت وكالة الإمارات الرسمية للأنباء "وام".
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وأكد مصبح على العمل عن كثب على إسعاد عملاء الدائرة في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وأضاف أن جمارك دبي تعتبر عملاءها سفراء لها في كل مكان وتؤمن بأن الشراكة و التواصل الفعال معهم أحد العوامل الأساسية لنجاح الدائرة التي تعمل على دمج التقنية الحديثة بأنظمة وإجراءات العمل لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين وتعزيز مشاركتهم في المشروعات والمبادرات منذ بداية الفكرة مرورا بمراحل تطويرها المختلفة وذلك لدعم التطبيق الأمثل للابتكارات والاقتراحات وتلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم.
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