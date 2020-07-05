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يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان قد أصدرت في وقت سابق بيانا بهذا الشأن، نفت فيه المعلومات حول إقامة قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها.
وحول اتهام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن جهات أجنبية تحاول زعزعة استقرار بلاده، أكد إمام أن "القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الأمنية داخل إثيوبيا".
وقال إن "على إثيوبيا تحمل مسؤوليتها تجاه قضاياها الداخلية وألا تعلق الأزمات على شماعات خارجية".
وكانت إثيوبيا شهدت موجة احتجاجات واسعة عقب مقتل المغني الشعبي وكاتب الأغاني هاشالو هونديسا رميا بالرصاص، واشتبك المتظاهرون وقوات الأمن قبل أن تقرر السلطات حجب خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل البلاد وأدت إلى مقتل 166 شخصا، وإصابة 167 أخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مصر بشأن أنباء "منحها قاعدة عسكرية قرب إثيوبيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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