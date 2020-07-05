أول تعليق من مصر بشأن أنباء "منحها قاعدة عسكرية قرب إثيوبيا"

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وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، نفى القنصل المصري ما أثير عن سعي مصر لإقامة قاعدة عسكرية بدولة جنوب السودان.

يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان قد أصدرت في وقت سابق بيانا بهذا الشأن، نفت فيه المعلومات حول إقامة قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها.

وحول اتهام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن جهات أجنبية تحاول زعزعة استقرار بلاده، أكد إمام أن "القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الأمنية داخل إثيوبيا".

وقال إن "على إثيوبيا تحمل مسؤوليتها تجاه قضاياها الداخلية وألا تعلق الأزمات على شماعات خارجية".

وكانت إثيوبيا شهدت موجة احتجاجات واسعة عقب مقتل المغني الشعبي وكاتب الأغاني هاشالو هونديسا رميا بالرصاص، واشتبك المتظاهرون وقوات الأمن قبل أن تقرر السلطات حجب خدمات الإنترنت والاتصالات عن كامل البلاد وأدت إلى مقتل 166 شخصا، وإصابة 167 أخرين.