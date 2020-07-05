نائب عراقي يصف استخدام السفارة الأمريكية لصواريخ باتريوت بـ"الاختراق الكبير"

جاء ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية، بأن منظومة "باتريوت" التي نصبتها السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد لحماية مبناها، تصدت لصاروخ باليستي كان يستهدفها.

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وأضاف المياحي، أن السفارة الأمريكية تعتبر مقرا دبلوماسياً وليس مقراً عسكرياً للتجارب الصاروخية، معتبرا أن هذا يخالف الأعراف الدولية والدبلوماسية.

وحول العمليات العسكرية التركية شمال العراق، أكد المياحي، لـ"راديو سبوتنيك"، أن دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية يعد انتهاكا واضحاً لسيادة الأراضي العراقية.

وقال إن العراق يحتاج لوقفة من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية لإدانة ما حدث، مشددا على ضرورة تقديم دعاوي قضائية ضد هذه الانتهاكات في حال عدم وجود إعتذار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو انسحاب من قبل القوات التركية من العراق.

وكانت القوات الأمريكية اختبرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمس السبت، كما أن طائرة مسيرة أمريكية قصفت جواً المنطقة الخضراء لاختبار مدى فعالية منظومة باتريوت، بحسب مانقلته وسائل إعلام محلية.