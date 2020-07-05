الجامعة العربية تناقش دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوقات الأزمات

وأفادت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أن الندوة تهدف إلى الاستماع لمرئيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن فترة أزمة كورونا وما بعدها من المنظور التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وبلورة تصور حول التدابير الاحترازية المفترض اتخاذها مستقبلا تحسبا لأي جائحة أو كارثة طبيعية أو غيرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تتبوأ دورا استشاريا هاما لا محيد عنه على المستوى الوطني من خلال اتخاذ مبادرات ونشر مقترحات وتوصيات تضعها بين يدي الجهات الرسمية للاستئناس بها في عملية اتخاذ القرار.
وأكدت أبو غزالة، أن انعقاد الندوة يندرج في سياق الجهد القائم على مستوى جامعة الدول العربية للوقوف عند التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا وإرساء دعائم تجاوز الأزمة من خلال عملية تشاركية تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين الأكاديميين، علاوة على الجهات الإقليمية والدولية الشريكة.
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