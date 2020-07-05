عقيلة السيسي تنعى رجاء الجداوي... ماذا قالت عنها

وكتبت انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد.

وتابعت: "رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته".

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كرم رجاء الجداوي، خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أقيمت في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

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وخلال الاحتفالية وقفت الفنانة الراحلة على المسرح لتوجه شكرا خاصا إلى مصفف الشعر، الذي بذل مجهودا كبيرا، خاصة وأنهم حضروا بشكل مفاجئ.

إلا أن السيسي قاطعها ووجه لها الكلمة قائلا: "أنا بشكرك جداً جداً جداً.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. هتفضلي طول عمرك شيك جدا.. أوعى تفتكري إني بقول لحضرتك شيك على اللبس بس.. شيك في كل حاجة".

وتفاجأت الجداوي بتلك الكلمات، ولم تتمالك دموعها على المسرح لترد على الرئيس المصري: "أنا أخدت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدا".

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأعلنت أميرة حسن مختار الأبنة الوحيدة للفنانة، عن وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد نشرها لمنشور قالت فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمه الله".