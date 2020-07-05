لتوقفه بسبب كورونا… قائد الأوركسترا السورية بعد عودته للمسرح: شعور مختلف تماما

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، بأن الفرقة قدمت عروضا مسجلة على الإنترنت قبل نحو شهرين، بعد إغلاق دار الأوبرا في دمشق، في إطار إجراءات عزل عام فرضتها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في العاصمة.

© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban

وقال باغبوداريان "اليوم على المسرح بوجود جمهور.. شعور مختلف تماما، في سعادة مع جمهور، نحن نشعر بتفاعل الجمهور معنا".

ومن جهته، قال عازف الكمان مروان جهجاه، أثناء التدريبات "من المؤكد أن هناك فرقا كبيرا حينما يتواجد الجمهور، يتابعنا ويشعر بكل حركة نقوم بها وكل صوت يتفاعل معه".

واتبعت الفرقة السورية إجراءات وقائية سواء أثناء التدريبات أو أثناء العرض. وقال باغبوداريان، إنه يتعين على الموسيقيين الحفاظ على مسافة معينة فيما بينهم أثناء العزف. ويقتصر الحضور في دار الأوبرا على 30 بالمئة من طاقة المكان الاستيعابية، بناء على إجراءات التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة.

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وخففت سوريا في الفترة الأخيرة إجراءات العزل العام، بعد أن طبقتها لأكثر من شهرين.

وأعلنت سوريا حتى الآن تسجيل 338 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها 10 وفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 525 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.