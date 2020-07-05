كورونا..5 وفيات في قطر و 3 بالكويت

قطر - الكويت/ الخليج 365

أعلنت قطر والكويت، الأحد، تسجيل 5 و3 وفيات بفيروس كورونا على التوالي.

وأفادت الصحة القطرية بتسجيل 5 وفيات، و616 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.897 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 99 ألفا و799؛ منها 128 وفاة، و92 ألفا و284 حالة تعاف.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و638 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 520 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49 ألفا و941؛ منها 368 وفاة، و40 ألفا و463 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.