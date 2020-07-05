إصابة فلسطينيَين برصاص مستوطنين شمال الضفة الغربية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



أصيب فلسطينيَين اثنين بالرصاص الحي، الأحد، خلال هجوم لمستوطنين يهود، على أراض مهددة بالمصادرة قرب بلدة بِديا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إصابتين وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي، إحداهما في الحوض، والأخرى بالرقبة، ووُصفت حالتهما بالمتوسطة.

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من جانبه، أشار إياد عابد، من لجنة "الطوارئ" في بلدية بِديا، إلى أن المستوطنين هاجموا عددا من الأهالي الذين كانوا متواجدين في منطقة "خِلّة حسان" قرب بِديا، وهي أراض مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وقال عابد لوكالة الخليج 365 "تفاجأ الأهالي بهجوم المستوطنين عليهم وإطلاق النار باتجاههم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي".

وذكر أن منطقة "خِلّة حسان" شهدت الجمعة الماضية، اعتصاما لأهالي البلدة، وإقامة الصلاة فيها، لحمايتها من المصادرة.

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