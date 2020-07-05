نبع السلام.. الجيش التركي يحبط محاولة هجوم لـ"بي كا كا"

أنقرة/ الخليج 365
أحبطت القوات المسلحة التركية محاولة جديدة لاستهداف منطقة عملية "نبع السلام" في سوريا من قبل إرهابيي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك".
وفي بيان نشرته الأحد، قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها لن تسمح لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية بإفساد أجواء الأمن والسلام في المنطقة.
وأشارت إلى أن قوات الكوماندوز التركية التي تتخذ جميع أنواع التدابير في المنطقة، تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا/ ي ب ك" لتحبط محاولة هجوم جديدة.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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