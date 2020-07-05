"İHH" التركية تكمل بناء 7 آلاف منزل مؤقت للنازحين بإدلب

هطاي/ الخليج 365

أكملت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، بناء 7 آلاف منزل مؤقت للنازحين في محافظة إدلب السورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة الهيئة في حملة "لنكن سقفا للمظلومين" أطلقتها منظمات مدنية ومؤسسات تركية لبناء 120 ألف منزل مؤقت للنازحين السوريين في إدلب.

وتخطط هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، لبناء 20 ألف منزل مؤقت للنازحين السوريين في إدلب، في إطار حملة "لنكن سقفا للمظلومين".

وبدأت الهيئة بتسليم قسم من المنازل إلى النازحين، فيما تستمر ببناء المنازل الباقية.

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وفي تصريح للأناضول قال المسؤول الإعلامي للهيئة سليم طوسون، إن مشروع بناء منازل مؤقتة للسوريين في إدلب بدأ العام الماضي مع تزايد أعداد المتدفقين إلى المينة بكثرة.

وأوضح أن الهدف من هذه الحملة، تأمين مأوى للنازحين يقيهم من برد الشتاء وحر الصيف، وإنقاذهم من الظروف المعيشية الصعبة داخل الخيم.

وأضاف أن الهيئة ستستمر في بناء المنازل المؤقتة لحين الوصول إلى 20 ألف منزل.

وفي إطار حملة أطلقتها منظمات مدنية تركية بالتنسيق مع إدارة الكوراث والطوارئ "آفاد"، قدم أعضاء الحكومة التركية والوزراء تبرعات لبناء منازل مؤقتة في إدلب، حيث تكفل الوزراء خلال اجتماع الحكومة في 29 يونيو/ حزيران الماضي بتلبية نفقات بناء 490 منزلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.