ليبيا.. طيران مجهول الهوية يقصف قاعدة الوطية الجوية

وليد عبد الله / الخليج 365

قصف طيران مجهول الهوية في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس والتي تسيطر عليها قوات الحكومة، بحسب مصدر في الجيش.

وقال المصدر مفضلاً عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "قاعدة الوطية تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة".

وأضاف المصدر أن القصف "لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخراً لتعزيز القاعدة من ضمنها منظومة للدفاع الجوي".

وأشار المصدر إلى أن القاعدة تتعرض لأول مرة للقصف، منذ أن أحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة عليها في 18مايو/أيار الماضي.

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وحتى الساعة 11.40 تغ، لم تعقب الحكومة ولا الجيش الليبي على تلك الأنباء.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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