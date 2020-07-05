كورونا.. قطر تستعد لإطلاق منصة لتوظيف العمالة المتضررة

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلنت غرفة قطر (حكومية)، إنها تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للتوظيف، بهدف تدوير العمالة الماهرة في السوق المحلية والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وقالت الغرفة في بيان، الأحد، إن المنصة الجديدة تأتي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية القطرية، وتركز على خدمة ثلاث جهات، الأولى استقبال طلبات الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة.



وحسب البيان، تستقبل المنصة أيضا طلبات التوظيف من قبل العمالة التي تم الاستغناء عن خدماتها من قبل الشركات المحلية بسبب جائحة كورونا.



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وأوضحت الغرفة أن المنصة، ستستقبل الطلبات من قبل الشركات التي قامت بالاستغناء عن خدمات هذه العمالة، وترغب بمساعدتها في الحصول على عمل جديد في السوق القطرية.



وقال صالح بن حمد الشرقي رئيس الغرفة، بحسب البيان: "المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي ترغب بتوظيف عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة، والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا".



وأشار الشرقي إلى أن المنصة، هدفها ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل المشروعات.



وكانت قطر قد رصدت حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

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