كورونا.. 10 وفيات بسلطنة عمان و 4 في السودان

سلطنة عُمان- السودان/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 10 وفيات بكورونا، فيما رصد السودان 4 وفيات بالفيروس.

وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 10 وفيات، و1.072 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 949 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46 ألفا و178؛ منها 213 وفاة، و27 ألفا و917 حالة تعاف.

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وفي السودان أعلنتَ وزارة الصحة، تسجيل 4 وفيات، و117 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 49 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات، ليومي الأربعاء والخميس الماضيين، ارتفع إلى 9 آلاف و767، منها 608 وفيات و4 آلاف و673 حالة تعافٍ.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى صباح الأحد،11 مليونا و396 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 533 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و450 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.