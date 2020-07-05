مسؤولون أمريكيون: واشنطن ستبُت بقضية "الضم" خلال 45 يومًا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

قال مسؤولون أمريكيون، إن البيت الأبيض، سوف يبُت في قضية ضم إسرائيل لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، خلال 45 يومًا.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأحد، عن مسؤولين وصفتهم بالبارزين في البيت الأبيض، قولهم لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلاين، إن واشنطن ستصدر قرارًا بشأن موافقتها أو رفضها لعملية "الضم"، في فترة ما بين شهر إلى 45 يومًا.

وأوضح المسؤولون أنّ "احتمال موافقة واشنطن على خطة السيادة تزيد عن 50٪".

Advertisements

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، شريطة أن تتم بالتنسيق معها، وموافقة حزب "أزرق أبيض"، شريك حزب "الليكود" في الائتلاف الحكومي الحالي، على المخطط.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/ تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.