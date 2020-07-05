تغييرات واسعة.. الإمارات تعلن تشكيلا وزاريا جديدا

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات الذي شهد دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات، بغرض مواكبة المتغيرات بالمرحلة الجديدة.



وقال محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على "توتير"، إنه سيتم إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.



وأضاف أنه سيتم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.



وكان المزروعي قد شغل منصب وزير الطاقة والصناعة في الوزارة السابقة.



كما سيتم تعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، وأحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.



وأوضح نائب رئيس الإمارات، أنه سيتم دمج حوالي 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، مع استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.



وأشار إلى إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، وسيتم نقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.



وشملت التعديلات تعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب تعيينه رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية.



وشملت التعديلات، تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وسارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء والتي تتولى مهامها رسميا بداية أغسطس/آب.



كما تضمنت تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، والشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، فيما سيتم إلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشئون الرئاسة.



Advertisements

وقال بن راشد: " إنه سيتم تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية والتي ستعمل إنشاء نافذة رقمية واحدة للحكومة، بعد أن أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي، لا غنى عنه وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف".



وأشار إلى استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، على أن يتولى شؤونها عمر العلماء.



ونصت التعديلات على دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.



وأضاف بن راشد أنه سيتم نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.



وسيتم دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين.



ولفت إلى تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.



وقال بن راشد إنه سيتم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين شما المزروعي وزيرة دولة للشباب، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.



وتابع: "سيتم إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار مع العمل على إعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة".



ومجلس الوزراء الاتحادي هو الهيئة التنفيذية للإمارات ويكون المجلس تحت رقابة عليا لرئيس الدولة والمجلس الأعلى.



وتتألف دولة الإمارات من سبع إمارات هي (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة)، وتتمتع كل إمارة بميزانيتها المستقلة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.