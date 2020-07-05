بسبب "كورونا"... استمرار حالة "الطوارئ" في فلسطين للشهر الخامس

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

وجاء في المرسوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) "إعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا؛ وتستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (..) وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأعلن عباس، حالة الطوارئ لأول مرة في 3 مارس/ آذار الماضي، لمدة 30 يوما، ويتم تجديدها منذ ذلك الوقت.

وارتفع إجمالي الإصابات في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة) بما فيها القدس، حتى مساء السبت إلى 4250، تعافى منها 637، وتم تسجيل 16 حالة وفاة.

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