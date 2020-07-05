السعودية.. صرف 933 مليون دولار إعانة للعاملين في القطاع الخاص

الرياض/ طارق خالد / الخليج 365



دعمت الحكومة السعودية 480 ألفا من مواطنيها الموظفين في القطاع الخاص، بـ3.5 مليارات ريال (933 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر لمنع تعطلهم عن العمل بسبب "كورونا".



وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز في بيان، الأحد، إن مبادرة دعم العاملين في القطاع الخاص، تأتي ضمن مبادرات حكومية، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا.



وأضاف القويز: "استفاد من المبادرة المسماة "ساند" لدعم العاملين خلال الفترة السابقة، واستمرت ثلاثة أشهر، أكثر من 480 ألف مشترك في 90 ألف منشأة، صرف لهم أكثر من 3.5 مليارات ريال".



الحكومة السعودية، بدأت إعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، تحمل 60 بالمئة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بدلا من تسريحهم بسبب تداعيات فيروس "كورونا".



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وبلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية العام الماضي 12 بالمئة، وفق الهيئة العامة للإحصاء (حكومي).



وتعاني السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - حاليا من تراجع إيراداتها المالية نتيجة هبوط أسعار النفط بفعل تداعيات كورونا على الطلب، وبالتالي الأسعار.



وبناء عليه، قررت السعودية رفع ضريبة القيمة من المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، كما أوقفت بدل غلاء معيشة كان يصرف للمواطنين إعتبارا من يونيو/حزيران الماضي.



وحتى مساء السبت، بلغ إجمالي وفيات "كورونا" في السعودية 1858 وفاة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 205 ألفا و929 حالة.

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