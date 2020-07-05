الجزائر.. وفاة قائد المنطقة العسكرية الرابعة المتاخمة للحدود مع ليبيا

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

توفي الأحد، اللواء حسان علايمية، قائد المنطقة العسكرية الجزائرية الرابعة المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: "توفي فجر اليوم 5 يوليو/ تموز قائد الناحية (المنطقة) العسكرية الرابعة بورقلة (جنوب شرق)، اللواء حسان علايمية على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش بالعاصمة".

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، إضافة لقائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، قدما التعازي والمواساة لعائلة المرحوم وكل أفراد الجيش.



وعين اللواء حسان علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة (جنوب شرق) في صيف 2018.

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وعلايمية من مواليد عام 1955 وتوفي عن عمر ناهز 65 عاما.



وشارك علايمية مرات عدة في تمارين عسكرية بالمنطقة بحضور قائد أركان الجيش الجزائري السابق الراحل الفريق أحمد قايد صالح، والحالي الفريق سعيد شنقريحة.



وتضم الجزائر 6 نواحي عسكرية 3 شمال البلاد و 3 في الجنوب (الصحراء).



وتعتبر المنطقة العسكرية الرابعة التي تضم قطاعات ووحدات عسكرية الأهم في البلاد وتشرف على تأمين حقول النفط والغاز في الجنوب، وكذلك شريط حدودي مع ليبيا يمتد قرابة 1000 كيلومتر.

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