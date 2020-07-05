الصليب الأحمر يوزع مساعدات غذائية على آلاف النازحين باليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، توزيع مساعدات غذائية على 17 ألف و500 نازح في محافظة صعدة بأقصى شمالي اليمن.

وأفاد مكتب المنظمة بصنعاء في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "ما يزال هنالك حوالي 4 ملايين نازح يمني، معظمهم من الأطفال والنساء".

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وأضاف: "وزعنا سلات غذائية لـ 17 ألف و500 شخص من الأسر النازحة بمديرية منبه في صعدة (حدودية مع السعودية)"، دون ذكر زمن محدد للتوزيع.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.