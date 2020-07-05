شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الأوركسترا السورية يقدمون عرضاً بأوبرا دمشق للاحتفاء بـ"بيتهوفن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لأول مرة وسط حضور الجمهور، وتحت عنوان "بيتهوفن البطولة" اختارت "الفرقة السيمفونية الوطنية السورية" المؤلف الألماني لودفيغ فان بيتهوفن ضيفاً لأمسيتها الكلاسيكية، والتي قادها ميساك باجبودريان في أولى عروضها الحية بحضور الجمهور على خشبة "مسرح الأوبرا" في "دار الأسد للثقافة والفنون".

وخصصت الفرقة الجزء الأول من الأمسية لعرض أهم الأعمال الأوبرالية للمؤلف الإيطالي فنشينزو بيليني "افتتاحية أوبرا نورما"، أما الجزء الثاني فخصص للمؤلف الموسيقي بيتهوفن عبر عزف "السيمفونية البطولية"، والتي تعد من أهم الأعمال الموسيقية في الفترة الكلاسيكية لكونها نقطة تحول في تاريخ الكتابة السيمفونية حيث يعدها النقاد أول عمل سيمفوني ظهرت فيه بوادر وعلامات المدرسة الرومانسية.

يذكر أن "دار أوبرا دمشق" تحتضن "الفرقة السيمفونية الوطنية السورية" منذ بداية العام 2012 كواحدة من أهم فرق الدار، والتي تقدم عروضاً مستمرة فيها كما سبق أن مثلت الفرقة سوريا في مهرجانات ومحافل عربية وأجنبية.

Advertisements



أثناء الحفلة



الجمهور



الفرقة السيمفونية الوطنية السورية



الفرقة السيمفونية الوطنية بأوبرا دمشق



الفرقة الوطنية



خلال الاحتفالية