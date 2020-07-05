شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة الاستيطان الفلسطينية: الإعلان عن بناء 164 وحدة جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم بفلسطين حسن بريجية، اليوم الأحد، إن مجلس المستوطنات فى الضفة الغربية أعلن عن بدء العمل فى بناء 164 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم.
وأضاف بريجية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه بناء على مصادر عبرية، فإن هذا التوسع الاستيطانى يأتى من أجل إنشاء حى جديد فى مستوطنة "نفيه دانيال" باسم حى "نفيه نوف" الاستيطاني، على حساب أراضى المواطنين فى بلدتى الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.
وأشار إلى، أن هذا التوسع الاستيطانى يندرج ضمن سياسة "تسمين" المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، واستغلالا للوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، فى ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم إخطارات إخلاء وترحيل.
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