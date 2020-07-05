شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 17 حالة، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 46 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 8ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 241 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات. وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9767 حالة، بينها 608 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4673 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السودانية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.