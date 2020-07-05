شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تعاون فلسطينى أردنى لتأمين إعادة العالقين من دول العالم كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن التعاون والتنسيق الفلسطينى الأردنى لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من دول العالم كافة، وإنجاح حملة (عودة الأحباب)، لا يزال متواصلا ومكثفا وبنتائج ملموسة ومثمرة، وذلك بتوجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثانى بن الحسين.

وأضافت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أن نتائج وإنجازات كبيرة وإضافية تتحقق كثمار مباشرة لهذا التعاون الأخوى الصادق والاستراتيجى لتأمين إعادة جميع العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة إلى أسرهم وذويهم فى أرض الوطن، حيث تمثل ذلك فى تحديد مواعيد إضافية لرحلات الملكية الأردنية لإجلاء المزيد من الرعايا الفلسطينيين الذين لا يزالوا عالقين فى العديد من الدول، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستقوم بنقل العالقين فى الضفة الغربية والراغبين فى الالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم فى الخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط التى أعلنتها الوزارة بشأن المغادرين.

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وتقدمت الوزارة مجددا وباسم دولة فلسطين بجزيل شكرها وامتنانها للأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم المخلصة وموقفهم الأخوى الصادق لرفع معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.