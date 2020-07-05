شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 310 إصابات جديدة بـ"كورونا" فى المغرب والإجمالى يتجاوز 14 ألفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 14132 حالة، وذكرت الوزارة - فى بيان - أن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 739908 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضافت، أنه تم تسجيل حالتى وفاة جديدتين بسبب الفيروس؛ ليبلغ إجمالى الوفيات 234 حالة.. كما تم تسجيل 81 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التى نجحت فى التعافى من الجائحة إلى 9410 حالات.