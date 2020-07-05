شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الفلسطينية: الإعلان الجديد للطوارئ لا يعنى تمديد الإغلاق الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذى أصدره الرئيس محمود عباس لا يعنى بالضرورة تمديد الإغلاق الحالى. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة غسان نمر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء الثلاثاء المقبل يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء غدا، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيجتمع بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

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