شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: لدينا خيارات للتعامل مع استفزازات تركيا في الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن الأعمال العسكرية التركية استفزازية وأحادية الجانب، مؤكدا أن بغداد لديها خيارات كثيرة للتعامل مع الاستفزازات التركية في الشمال.

وأضاف متحدث الخارجية العراقية في تصريحات لقناة العربية الحدث الأحد، مازلنا نتمسك بالوسائل الدبلوماسية وننتظر الرد التركي.، يشار إلى أن تركيا تواصل عدوانها العسكري شمالى العراق تحت مسمى عملية "المخلب – النسر" منذ منتصف يونيو الماضي.

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وفى وقت سابق، طالبت الحكومة العراقية، تركيا بالوقف الفورى لاعتداءاتها على أراضى الدولة العراقية، وحملت الحكومة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) - تركيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، وما يشكله التجاوز من انتهاك للسيادة العراقية.

قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "هنالك إمكانية لأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن الدولى، لاستصدار قرار لإدانة الاعتداء التركى المستمر"، ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية، على لسان الصحاف، ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية بين تركيا والعراق لتجاوز التصعيد العسكرى أحادى الجانب.