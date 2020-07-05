شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحدث منصب وزير الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد وتعيين عمر بن سلطان العلماء مسئولا عن هذا الملف، واعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهيكل الجديد للحكومة، ومن بينهم الوزارة المستحدثة. وفق البيان .

وكان عمر بن سلطان وزيرا للذكاء الاصطناعى، والتحق عمر بن سلطان العلماء، للدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية ليكون بذلك أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية ليكون بذلك أول وزير يلتحق بالخدمة الوطنية.

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يذكر أن عمر سلطان العلماء انضم إلى الحكومة الاتحادية كوزير دولة للذكاء الاصطناعي في أعقاب التعديل الوزاري في أكتوبر2017، وشغل منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة. وفي نوفمبر 2017، أعلنت حكومة دولة الإمارات اختياره لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي

ومن جهة أخرى قال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسؤولا عن هذا الملف». وأضاف: «بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً».