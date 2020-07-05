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شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة تفعيل التحقيق الثنائي في «واتساب وتويتر وسناب شات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “الجمعية السعودية لأمن المعلومات”، طريقة تفعيل التحقيق الثنائي في أربعة تطبيقات للتواصل الاجتماعي، هي “تويتر، سناب شات، واتساب، انستقرام”.
وأظهر إنفوجرافيك نشرته “جمعية حماية” على حسابها في “تويتر”، طريقة تفعيل خطوة التحقيق الثنائي في التطبيقات الأربعة، والتي تكون عبر الدخول إلى الإعدادات، وتفعيل التحقق بخطوتين.
جدير بالذكر أن المختصين في المجال التقني، يجمعون على أن تفعيل خاصة التحقق الثنائي، تحمي الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق.
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