هجوم صاروخي جديد على الأميركيين في العراق رغم الاعتقالات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المنطقة الخضراء في بغداد

استهدف صاروخ كاتيوشا المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بحسب ما أعلن الجيش العراقي الأحد، في هجوم جديد على المصالح الأميركية بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية تلك الهجمات.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان عن "إطلاق صاروخ نوع كاتيوشا (...) باتجاه المنطقة الخضراء" في بغداد، مشيرة إلى أنه "سقط بجوار أحد المنازل (...) ما أسفر عن جرح طفل".