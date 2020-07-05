شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشرطة العراقي يطالب بضم عبد الواحد لطاقم التدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي
طالب مدرب فريق الشرطة العراقي لكرة القدم عبد الغني شهد، إدارة النادي بضم المدرب حسين عبد الواحد إلى الطاقم التدريبي لفريقه بصفة مدرب مساعد.
وقال أمين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم: إنه فيما يخص الطاقم المساعد لفريق الشرطة لكرة القدم، فإن إدارة النادي لم تناقش إجراء أي تعديل عليه، على الرغم من طلب المدرب عبد الغني شهد إضافة المدرب المساعد حسين عبد الواحد، وستتم مناقشة كل هذه التفاصيل في اجتماع الإدرة المقبل.
يذكر أن حسين عبد الواحد هو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة، وسبق له العمل كمدرب مساعد مع فريق الشرطة خلال المواسم الماضية.
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