مشاركة إيجابية للمصارعة والجودو في مهرجان أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو في مهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي 2020، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي تحت شعار «لياقتك في أبوظبي» ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد دعوة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو للمشاركة في هذا المهرجان الذي يأتي ضمن مبادرات المجلس الهادفة لرفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في تحسين المناعة واللياقة.

ووجه الدرعي بضرورة الإعداد بقوة للمشاركة الإيجابية من خلال التدريبات الافتراضية حسب لائحة المهرجان الصيفي السنوي.

من جهته أكد ناصر التميمي أمين السر العام أن الاتحاد فرغ من الإعداد للمشاركة في المهرجان، وقام بتوفير كافة متطلبات التواجد الايجابي، من حيث التدريبات عن بعد في مادتي المصارعة والجودو، إلى جانب أنشطة مشروع المدارس المجتمعية الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي يعتبر برنامجاً متكاملاً للأسرة ويستهدف الطلبة وأولياء الأمور وكبار السن.

وأضاف: سيقدم اتحاد المصارعة والجودو معلومات مهمة في ما يتعلق بالتدريب الصحيح لتلك الألعاب والتعريف بمصطلحات الأحزمة الرياضية الملونة للمستويات المختلفة من البراعم حتى أعلى مستويات التصنيف الدولي، كما يشتمل ختام برنامج التدريب على أسئلة متنوعة للمشاركين والمتابعين عن بعد في رياضتي المصارعة والجودو، ورصد لها الاتحاد جوائز عينية قيمة.