شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: إصابة طفل في هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف صاروخ كاتيوشا المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بحسب ما أعلن الجيش العراقي، الأحد، في هجوم جديد على المصالح الأمريكية بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية تلك الهجمات.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان عن إطلاق صاروخ نوع كاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، مشيرة إلى أنه سقط بجوار أحد المنازل ما أسفر عن جرح طفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي: إصابة طفل في هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.