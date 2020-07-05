سيف سلمان ينضم إلى زاخو

انضم لاعب منتخب العراق الأول وفريق الطلبة السابق لكرة القدم سيف سلمان، إلى صفوف فريق زاخو، ويسعى سيف سلمان الذي كان أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب العراقي في السنوات الماضية إلى التخلص من تداعيات المرحلة الماضية التي أثرت كثيراً في مستواه الفني وأبعدته عن الملاعب.

وأكد سلمان، أنه «سيحاول العودة إلى صفوف المنتخب العراقي الأول من بوابة فريق زاخو».

الجدير بالإشارة أن فريق زاخو تعاقد مؤخراً مع المدرب الشاب أحمد صلاح لقيادة فريقه الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز خلفاً للمدرب الراحل علي هادي.