«شرب الماء» لالتقاط الأنفاس.. وللمدربين فيه مآرب أخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اضطر القائمون على كرة القدم لإدخال الكثير من التغييرات قبل استئناف الموسم في ظل جائحة كورونا مثل منع الجمهور والمصافحة وإجراء 5 تبديلات لكل فريق في المباراة ووقتين للتروية و«شرب الماء» وهي موضوعنا اليوم.

*يصفر الحكم عندما تكون الكرة أقرب ما يمكن لخط منتصف الملعب مرتين ويتوقف الجميع لشرب الماء على خط التماس أو كما يطلق عليها مورينيو مدرب توتنهام «فسحتا التكتيك» ويقول:«لا تصدقوا من يقول إنهما مجرد توقف لشرب الماء لأننا جميعاً نعرف أنها ليست الحقيقة، إنها فسحة تكتيك يمكن أن تساعد الفريق الذي يمر بمرحلة سلبية وتقتل ديناميكية الفريق الذي يمر بمرحلة إيجابية، لا شك في هذا»، ومورينيو نفسه هو الذي طالب بفسحة لشرب الماء في 2014 بعدما شاهد المدرب لويس فان غال يفعل نفس الشيء مع منتخب هولندا في المونديال.

*وعلق سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الذي كافح فريقه للفوز 5-2 أمام ضيفه بورنموث بعد تكبده هدفاًَ أول: «لا أعتقد أن فسحة شرب الماء ضرورية في حال لم يكن الطقس حاراً لكن الفرق تلعب الآن الكثير من المباريات في وقت قصير لذلك رأى اتحاد الكرة أن الفسحتين واجبتان لالتقاط الأنفاس، درجات الحرارة الآن في مدينة مانشستر معتدلة ولا تقتضي الفسحة، إنها تمنح الفرق فرصة لإعادة التنظيم وربما كنا بحاجة إليها أمام بورنموث».

* توني ماوبراي مدرب بلاكبرن الذي خسر أمام ضيفه ليدز يونايتد 1-3 علق من جهته: «أتمنى أن أسمع كلاماً منطقياً من شخص مسؤول برابطة الدرجة الأولى، عليهم أن يفهموا أن شرب الماء يجعل اللاعب يذهب أكثر للحمام وكلما شرب أكثر يتردد للحمام أكثر، لا أفهم حاجة اللاعبين لشرب الماء بعد مرور 20 دقيقة فقط؟ يبدو لي بصراحة أن القائمين على وضع اللوائح أصابهم الجنون، في يونيو ويوليو تصل درجة الحرارة إلى الـ30 وتستمر أسبوعين فقط وكان التوقف لشرب الماء مرتين معقولاً في فترة الأسابيع الثلاثة الأولى بعد استئناف الموسم لكن درجة الحرارة في بلاكبيرن حالياً 13 درجة مئوية وكل ما يحتاج إليه الحكام هو أن يقولوا لمدربي الفريقين: إنها تمطر ولا حاجة لفسحة الماء».

*وعلق «مات بيبر» جناح ليستر سيتي وسندرلاند السابق والذي يعمل حالياً محللاً: يمكن أن نرى انزعاج اللاعبين من التوقف، إنه يقتل التفوق في بناء الهجمات، خذ على سبيل المثال مباراة ليستر ضد إيفرتون، كان ليستر يضغط فعلاً في الشوط الثاني وظننت أن الهدف وشيك، خرجت الكرة لخط التماس وأسرع أحد لاعبي ليستر لرميها بسرعة ثم سمع فجأة «صافرة» توقف لشرب الماء وهكذا قتل الإيقاع، ومنحت الفسحة مدرب إيفرتون أنشيلوتي الفرصة لإدخال بديل وتغيير التكتيك بعض الشيء وتحسن أداء فريقه، ثم قبل فسحة الماء الثانية بخمس دقائق كان بيكفورد يهدر الوقت ويحاول رمي الكرة خارج الملعب، هذا هراء «أما مدرب سوانسي ستيف كوبر فقد علق على الموضوع قائلاً: لا أعتقد بالحاجة لهذه الفسحة خصوصاً في الشوط الأول، ربما في الشوط الثاني تكون هناك حاجة أكثر لارتفاع استهلاك الجهد البدني، لا أعتقد أن المشاهدين يتابعون المباراة وهم يقولون في أنفسهم «الشباب بحاجة لشرب الماء»، ولا أعتقد أن فسحة الماء بصراحة ساعدت فريقي، لا أقدم أعذاراً لكن التفاصيل الصغيرة تحسم اللقاء كما حصل في مباراة خسارتنا أمام لوتون 1- صفر، كنا بأفضل حال قبل فسحة الماء وحصل نفس الشيء أمام ميلوول. بيلسا مدرب ليدز يونايتد تناول الموضوع بطريقة عملية وقال: «هذه هي اللوائح وعلينا التأقلم عليها».

*وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من جانبها أن تطبيق فسحة شرب الماء لاقت استحساناً من الأندية لأنها بنيت على نصيحة طبية وأنه لا يوجد لدى الرابطة نية للتخلي عنها قبل انتهاء الموسم، ولم يحبذ المشجعون وجود فسحتين لشرب الماء وقال هاري روبنسون صحفي رابطة مانشستر يونايتد للمشجعين: «من المزعج حقاً مشاهدة الفسحة من على الكنبة وستكون الحال أسوأ بعد دخول المشجعين الملاعب، أحد أهم أسباب أفضلية كرة القدم على الكريكيت والرجبي والكرة الأمريكية هو أن اللعبة تجري بإيقاع سريع وبدون توقف سوى الاستراحة بين الشوطين، نحن لسنا سذجاً، هناك مخاوف من استغلال شركات الإعلانات هذه الفسحة مستقبلاً».