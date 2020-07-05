شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تمدد حالة الطوارىء للمرة الخامسة لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على إثر ازدياد أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية.
وينص المرسوم الرئاسي، على أن تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، وخول عباس رئيس الوزراء، محمد اشتية، بتنفيذ ما جاء في المرسوم.
وأحصت الضفة الغربية 3971 إصابة بينها 14 وفاة، في حين سجل في قطاع غزة 72 إصابة ووفاة واحدة، وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من مارس/آذار الماضي، مع تسجيل أول الإصابات بالفيروس، وتتركز معظم الإصابات بالفيروس المستجد في مدينة الخليل ذات الكثافة السكانية العالية والواقعة في جنوبي الضفة الغربية، تليها مدينة نابلس.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية المحتلة لمدة خمسة أيام تنتهي، الأربعاء، لكنها قابلة للتمديد بحسب الحالة الوبائية.
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