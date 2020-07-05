4 قرارات جديدة للسيسي بشأن الأراضي المملوكة للدولة

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وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، حملرقم 266 لسنة 2020، ونص على إعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 26.79 فدان و85.53 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والقرار الثاني حمل رقم 267 لسنة 2020، ونص على إعادة تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6.71 فدان و5.79 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

والقرار الثالث حمل رقم 268 لسنة 2020، ونص على تخصيص مساحة 5.35 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط مركز ديروط أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.

والقرار الرابع حمل رقم 269 لسنة 2020، ونص على الموافق على إعادة تخصيص مساحاة 10.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهرباء جهد (66/ 11 ك.ف).

ونُشرت القرارات بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.