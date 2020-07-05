وقال هيكل على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "الحمد لله أن من الله على وعلى أسرتي بالشفاء، واليوم هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي".
وتابع "أتوجه بالشكر الجزيل لكل من سأل عني، فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء".
وعقد هيكل في مكتبه، لقاء مع مسؤولي الوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وكذا استعراض جميع الملفات والمراسلات.
وعند وصول وزير الإعلام المصري لمقر الوزارة، أجرى الكشف بجهاز الحرارة عند دخوله من بوابة الوزارة، واستقبله قيادات الوزارة والعاملون بحفاوة وترحيب، بعودته سالمًا معافى، متمنين له دوام الصحة والعافية، والتوفيق في أداء مهمته في النهوض بالعمل الإعلامي، والمساهمة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، كما تلقى اتصالات عديدة من المسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، تهنئة بعودته سالمًا لممارسة مهام عمله. بحسب موقع "المصري اليوم".
وتجدر الإشارة إلى أن هيكل كان في عزل منزلي بسبب مخالطته لأحد مصابي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام المصري يعلن عودته لمهام عمله بعد شفائه وأسرته من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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