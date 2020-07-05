صحيفة عبرية تكشف الموعد النهائي للقرار الأمريكي بشأن خطة "الضم" 

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستصدر قرارها بشأن خطة "الضم" الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية وغور الأردن في غضون 45 يوما .

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، قد تحدثوا لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، مورتون كلاين، أن الإعلام الأمريكي للبت في مسألة السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة وغور الأردن يتراوح بين شهر و45 يوما".

وقال المسؤولون الأمريكيون لكلاين إن احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة الإسرائيلية أو خطة "الضم" تزيد عن 50%.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية قد توقفوا عن مناقشة خطة "الضم" خلال الأيام الماضية بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي، على أن تستأنف المناقشات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

سبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.