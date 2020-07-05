فلسطين تمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما لمواجهة "كورونا"

وجاء في المرسوم "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار"، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "سجلت الصحة مساء السبت، 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 173 في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، ما يرفع الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة".
وأشارت الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4250 بينها 3597 حالة نشطة، مؤكدة أن عدد حالات التعافي وصل إلى 637، في حين ذكرت وزارة الصحة أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 17 حالة، عقب وفاة مواطنة تبلع مع العمر (72 عاما) من سكان مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا.
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