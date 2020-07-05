سوق دبي المالي يطلق شاشة الفئة الثانية للشركات المتعثرة والمعلق إدراجها

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لسوق دبي المالي، فإنه "استنادا إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، قام سوق دبي المالي بإنشاء شاشة تداول خاصة بالفئة الثانية، تضم الشركات التي حقق خسائر متراكمة بنسبة 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها، بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة، والشركات التي تم تعليق إدراج أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر".

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ويأتي ذلك، في إطار الجهد المشتركة بين الجهة التنظيمية والسوق، لتعزيز الشفافية وتوعية المستثمرين بأية مستجدات تتصل بالوضع المالي لهذه الشركات.

وتقوم اللجنة المناط بها متابعة أوضاع الشركات المدرجة في الفئة الثانية، بتقييم مدى التزامها بمتطلبات إدراج وإفصاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة، خلال مدة سنة، تبدأ من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.

وبموجب القرار يتم تصنيف الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ضمن فئتين، تضم الأولى 54 شركة محلية وأجنبية؛ فيما تشمل الثانية 12 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول.