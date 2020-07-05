شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: خطة لإنتاج 10 ملايين كمامة يومياً بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عن تعاون كبير بين الجهات الحكومية والخاصة يهدف لإنتاج 10 ملايين كمامة يوميًا محلية الصنع بجودة عالية.
وأشار “وزير الصناعة” إلى أن إنتاج المملكة من الكمامات تضاعف 5 مرات خلال أزمة كورونا ليصل إلى 2.5 مليون كمامة يوميا في الوقت الحالي.
وعلى هامش توقيعه اتفاقية بين شركتي “سار” و”صدارة”، أوضح “الخريف” أنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا والوزارة تعمل بشكل متواصل مع القطاع الصحي والمصنعين لتعزيز قدراتهم وسد الاحتياج الفعلي من الكمامات.
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