شكرا لقرائتكم خبر عن 11.29 مليون إصابة و529505 وفيات بـ«كورونا» في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار آخر إحصاء لرويترز، إلى أن أكثر من 11.29 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 529505​ أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق مُنذ اكتشاف أول حالة في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مُسجلة 129730 حالة وفاة، و2.856.239 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مُسجلة 64265 حالة وفاة ومليون 1.577.004حالات إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مُسجلة 10027 حالة وفاة و674515 حالة إصابة.

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