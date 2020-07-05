شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الهيكل الجديد لحكومة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم عن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات. وفق وكالة الأنباء الإماراتية .

وقال بن راشد عبر حسابه فى تويتر: "بعد التشاور مع أخى محمد بن زايد، الذى بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا.. وتسريع مسيرة التنمية فى بلادنا.. وبعد اعتماد أخى رئيس الدولة، نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".

وأضاف : "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع فى اتخاذ القرار .. وأكثر مواكبة للمتغيرات .. وأفضل فى اقتناص الفرص وفى التعامل مع المرحلة الجديدة فى تاريخنا .. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن..".

وتابع بن راشد: "أعلن اليوم عن دمج وزارات وهيئات .. وتغيير صلاحيات ومسئوليات .. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات ..كالتالي:

ـ إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالى 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين فى قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

Advertisements

ـ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعى بالدولة .. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها .. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها .. وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ـ دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين الأخ سهيل المزروعى وزيراً لها.

ـ تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد .. عبدالله بن طوق المرى وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. وثانى الزيوى وزير دولة للتجارة الخارجية. وأكد أن اقتصادنا الوطنى أولوية استراتيجية مطلقة.

ـ دمج المجلس الوطنى للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين .. شما المزروعى وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبى وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

ـ إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.