شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعزيزات عسكرية عقب اشتباكات فى حلفا الجديدة أسفرت عن وفاة شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد والى كسلا "شرق السودان" بالإنابة أرباب محمد الفضل، أن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية لبسط الأمن إلى مدينة حلفا الجديدة، بعد اشتباكات أسفرت عن وفاة شخص وجرح 5 آخرين، موضحا أن حكومة الولاية تتابع الأحداث بعد هدوء الأحوال الأمنية فى المدينة وسيطرة القوات النظامية على الأوضاع.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن وفاة شخص أثناء مشاجرة تسبب فى اندلاع أحداث مؤسفة فى مدينة حلفا الجديدة بين قبيلتى "البنى عامر" و"النوبة"، نتج عنها جرح 5 أشخاص من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبدأت الأحداث، بمشاجرة بين شخصين فى سوق لبيع الخضروات فى مدينة حلفا الجديدة، ما أدى إلى وفاة شخص، قبل أن تتوسع الأحداث.

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ودعا والى كسلا بالإنابة، إلى ضبط النفس وعدم الانجراف وراء الفتن، مشيدا بجهود السلطات والقيادات الأهلية التى أخمدت نار الفتنة.

وأضاف أن وثيقة الهدنة بين "البنى عامر" و"النوبة"، التى تم تجديدها مؤخرا، عقب الأحداث، التى كانت شهدتها مدينة كسلا قبل فترة، سوف تُعمم لتشمل كافة المحليات بالولاية.