شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات: اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر، اليوم الأحد، إنه تم اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الدولة. موضحا أن الهيكل الجديد يهدف إلى حكومة أكثر مواكبة للمتغيرات. كما أعلن نائب رئيس الإمارات عن دمج وزارات وهيئات، وأكد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية. وأعلن نائب رئيس الإمارات، عن إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بقيادة سلطان الجابر. ودمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيرا لها. وقال إنه تم تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد. وتم تعيين عبد الله المري وزيرا للاقتصاد ومعه وزيرا دولة. Advertisements وأوضح أن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.

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