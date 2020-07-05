شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان لرئيس الجزائر: تمنياتنا لكم بالازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وفق عكاظ.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، أنه يريد "اعتذاراً" من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبراً أنّ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل "نزيه" قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

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وقال تبّون في حوار مع قناة فرانس 24 رداً على سؤال بشأن مسألة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار، إن باريس قدّمت "نصف اعتذار"، آملاً في أن "تواصل على نفس المنهج وتُقدّم كامل اعتذارها".

وأضاف: "هذا سيتيح تهدئة المناخ وجعله أكثر صفاء من أجل علاقات اقتصاديّة، من أجل علاقات ثقافيّة، من أجل علاقات حسن جوار"، مذكّراً بالدور الذي يمكنه أن يلعبه في هذا المجال 6 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا.

واستقبلت الجزائر، الجمعة الماضى، رفات 24 مقاتلا قُتلوا في السنوات الأولى للاستعمار الفرنسي، تمّت استعادتها من فرنسا، في بادرة تهدئة للعلاقات الثنائيّة المتقلّبة.