القوات العراقية تفكك صاروخين قبل إطلاقهما على المنطقة الخضراء وسط بغداد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فككت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد صاروخين معدين لاستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد .

وقال مصدر أمني - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية - إنه تم تفكيك صاروخين في منطقتي الوشاش وأم العظام، كانا معدين لاستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد دون أضرار.

كان صاروخ قد استهدف السفارة الأمريكية في ساعة مبكرة صباح اليوم سقط على شقة سكنية بالقرب من السفارة مما أدى إلى إصابة طفلة وعدد من المواطنين.