شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تفكك صاروخين قبل إطلاقهما على المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فككت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد صاروخين معدين لاستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد .
وقال مصدر أمني - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية - إنه تم تفكيك صاروخين في منطقتي الوشاش وأم العظام، كانا معدين لاستهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد دون أضرار.
كان صاروخ قد استهدف السفارة الأمريكية في ساعة مبكرة صباح اليوم سقط على شقة سكنية بالقرب من السفارة مما أدى إلى إصابة طفلة وعدد من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تفكك صاروخين قبل إطلاقهما على المنطقة الخضراء وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.